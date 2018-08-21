МИД РФ подтвердил участие талибов во встрече по Афганистану 4 сентября в Москве

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МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) примут участие в посвященной урегулированию в Афганистане встрече, которая пройдет в Москве 4 сентября. Об этом сообщил газете "Известия" директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Да, они приедут 4 сентября. Сейчас идет подготовка к встрече", - приводятся слова Кабулова в материале, опубликованном во вторник.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что талибы приняли российское приглашение отправиться в Москву, чтобы принять участие во встрече, несмотря на отказ радикалов от предложения правительства Афганистана о перемирии. Кабулов говорил ТАСС, что встреча по-прежнему запланирована на 4 сентября.

В "московском формате" принимают участие представители Афганистана, России и стран региона. Последний раунд консультаций состоялся в апреле прошлого года. Ранее представители движения "Талибан" не принимали участие в его работе.