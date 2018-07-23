Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Актёр Пашинин рассказал, почему «получает удовольствие» от войны в Донбассе
Жириновский: Россия, США и Китай ПОДЕЛЯТ МИР на троих! Воскресный вечер с Владим...
Неполный вперед
Глава «ДнепрАзота» рассказал о возможности повторной остановки производства хлор...
Главная / Политика

МИД РФ: побег "Белых касок" из Сирии показывает, чьи заказы они выполняли

23 июля 2018, 22:09  •  93 • Политика

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Побег сотрудников неправительственной организации (НПО) "Белые каски" из Сирии при иностранной поддержке показывает, чьи заказы они исполняли и на чьи деньги работали. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

Ранее официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов "Белых касок" с семьями. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" информировало, что в ходе операции 800 человек были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где правительственные войска завершают операцию против вооруженных группировок. В Дамаске считают, что "Белые каски" связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" и действуют в ее интересах. США финансово поддерживали данную НПО с 2013 года, предоставив ей более $33 млн.

"По поступающей информации, большую группу этих "псевдогуманитарщиков" в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию, - говорится в документе. - При этом хорошо известно, что именно "Белые каски" были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей".

Как отметили в МИД РФ, излюбленным методом работы "касок", как подтвердили выступившие в Гааге 26 апреля 2018 года перед представителями Организации по запрещению химического оружия реальные свидетели провокаций с химоружием в Восточной Гуте, "были постановочные съемки пропагандистских роликов, в дальнейшем широко тиражировавшихся в западных СМИ и сети интернет".

"Символично то, что "белокасочники" предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие, - подчеркнули на Смоленской площади. - В духе известной пословицы "на воре и шапка горит" эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали".

Ситуация на юге Сирии

В Москве также "обратили внимание на недавно прозвучавшие комментарии официального представителя Госдепартамента США по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео". "В этих комментариях в свойственной американцам безапелляционной манере говорится о том, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по юго-западной части Сирии, - отметили в дипведомстве. - Хотели бы подчеркнуть, что в реальности дело обстоит противоположным образом. Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые умеренные отряды оппозиции от террористов ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры".

"Сейчас на юго-западе Сирии в результате успешных действий вооруженных сил Сирии при нашей поддержке восстанавливаются законность и порядок, создаются условия для возвращения к мирной жизни", - констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В июле 2017 года Москва, Вашингтон и Амман согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
93
Источник
Похожие новости
20 июля 2018, 16:09
Медведев назначил Марину Лукашевич статс-секретарем - замглавы Миннауки РФ
20 июля 2018, 16:09
МИД РФ выразил греческому послу протест в связи с антироссийскими заявлениями Афин
23 июля 2018, 12:24
Посол РФ: Москва и Пекин примут меры в ответ на размещение ПРО США в Японии и Южной Корее

21 июля 2018, 21:24
Средства ПВО российской авиабазы Хмеймим уничтожили беспилотник
22 июля 2018, 23:24
Лавров обсудил с иорданским коллегой ситуацию на юго-западе Сирии
20 июля 2018, 16:09
Депутаты не поддержали законопроект о смене герба Севастополя
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
20 июля 2018, 16:52
В европейскую Укpaину возвращается Средневековье
20 июля 2018, 21:24
Вместо прорыва - национальное предательство в пенсионном возрасте
23 июля 2018, 07:39
Вывод без инсценировок: почему Запад настоял на эвакуации «Белых касок» из Сирии
22 июля 2018, 12:09
В Госдуме назвали неподобающими слова Порошенко о победе Усика
19 июля 2018, 09:39
Господин посол, вам следует извиниться!
21 июля 2018, 07:09
Проститутки поддержали пенсионную реформу
18 июля 2018, 14:09
Россия вынудила американцев закрыть свою базу в Сирии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.