МИД РФ: побег "Белых касок" из Сирии показывает, чьи заказы они выполняли

• 93 • Политика

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Побег сотрудников неправительственной организации (НПО) "Белые каски" из Сирии при иностранной поддержке показывает, чьи заказы они исполняли и на чьи деньги работали. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

Ранее официальный представитель израильского МИД Эммануэль Нахшон сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии по запросу США, Канады и ряда европейских стран активистов "Белых касок" с семьями. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" информировало, что в ходе операции 800 человек были перевезены на территорию Иордании из южных районов Сирии, где правительственные войска завершают операцию против вооруженных группировок. В Дамаске считают, что "Белые каски" связаны с террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" и действуют в ее интересах. США финансово поддерживали данную НПО с 2013 года, предоставив ей более $33 млн.

"По поступающей информации, большую группу этих "псевдогуманитарщиков" в экстренном порядке западники эвакуировали через территорию Израиля в Иорданию, - говорится в документе. - При этом хорошо известно, что именно "Белые каски" были причастны к самым одиозным провокациям в ходе сирийского конфликта. Действовали они исключительно на подконтрольных исламским радикалам территориях, готовили откровенные фальшивки, которые затем использовались в качестве предлога для выдвижения обвинений против сирийских властей".

Как отметили в МИД РФ, излюбленным методом работы "касок", как подтвердили выступившие в Гааге 26 апреля 2018 года перед представителями Организации по запрещению химического оружия реальные свидетели провокаций с химоружием в Восточной Гуте, "были постановочные съемки пропагандистских роликов, в дальнейшем широко тиражировавшихся в западных СМИ и сети интернет".

"Символично то, что "белокасочники" предпочли при иностранной поддержке сбежать из Сирии, раскрыв тем самым свою сущность и продемонстрировав всему миру свое лицемерие, - подчеркнули на Смоленской площади. - В духе известной пословицы "на воре и шапка горит" эти деятели наглядно показали, чьи заказы они отрабатывали и на чьи финансовые средства существовали".

В Москве также "обратили внимание на недавно прозвучавшие комментарии официального представителя Госдепартамента США по итогам телефонного разговора министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и госсекретаря США Майкла Помпео". "В этих комментариях в свойственной американцам безапелляционной манере говорится о том, что Россия якобы не выполняет свои обязательства по юго-западной части Сирии, - отметили в дипведомстве. - Хотели бы подчеркнуть, что в реальности дело обстоит противоположным образом. Именно Вашингтоном в течение многих месяцев ничего не было сделано для того, чтобы в юго-западной зоне деэскалации отделить так называемые умеренные отряды оппозиции от террористов ИГ ("Исламское государство" - запрещенная в РФ организация - прим. ТАСС) и "Джебхат ан-Нусры".

"Сейчас на юго-западе Сирии в результате успешных действий вооруженных сил Сирии при нашей поддержке восстанавливаются законность и порядок, создаются условия для возвращения к мирной жизни", - констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В июле 2017 года Москва, Вашингтон и Амман согласовали создание на юго-западе Сирии зоны деэскалации, которая включила три самых южных провинции страны: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. В последние месяцы ситуация там осложнилась. Как указывали в МИД РФ, в районе Дераа отмечаются попытки сирийской оппозиции, а также группировок ИГ и "Джебхат ан-Нусра" при поддержке США создать автономию на юге Сирии, что может привести к расколу страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники