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МИД РФ ответил на сообщения о планах СССР передать Японии часть Курил

30 мая 2021, 03:40  •  69 • Политика
Российский МИД прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз якобы был готов передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует Токио.
«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — сообщает 29 мая РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В министерстве также указали на то, что и советские, и позже российские дипломаты продвигали такую позицию, в которой Южные Курилы стали частью России на законных основаниях по итогам Второй мировой войны.
23 мая японское агентство Kyodo опубликовало рассекреченные документы, касавшиеся того, что СССР якобы намеревался передать два из четырех островов Курильской гряды.
Указывалось, что политбюро ЦК Коммунистической партии Советского Союза рассматривало меры по улучшению отношений с Японией 3 августа 1972 года. В частности, был составлен проект мирного договора.
По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не заключили мирный договор из-за притязаний Токио на четыре курильских острова, хотя по итогам войны они перешли СССР.
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