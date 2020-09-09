Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Блытов не стерпел выходки американского B-52: "Он же в нашей прихожей побыв...
Главная / Политика

МИД РФ ответил на нападки стран G7 по делу Навального

09 сентября 2020, 13:20  •  175 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В министерстве заявили, что поступки Берлина свидетельствуют о начале "массированной дезинформационной кампании"
Сегодня, 9 сентября, МИД России опубликовал заявление о ситуации вокруг Алексея Навального. Оценивая нынешнее положение, в ведомстве решили, что основной целью ФРГ является не помощь оппозиционеру, а мобилизация "санкционных настроений".
К слову, власти Германии до сих пор не предоставили никаких данных медицинского обследования главы ФБК, что, в свою очередь, не позволяет начать расследовать произошедшее. Более того, в ФРГ отказываются предоставлять даже результаты биохимических исследований.
"Отсутствие вышеупомянутой информации не позволяет российским правоохранительным органам задействовать все необходимые процессуальные механизмы для установления обстоятельств произошедшего. При этом нагнетание истерии вокруг этого дела лишь нарастает", – говорится в заявлении, которое было опубликовано на официальном сайте МИД РФ.
Также министерство в своем заявлении назвало поведение стран "Группы семи" назвали демаршем, уточняет телеканал "360".
Напомним, что посол Германии Геза Андреас фон Гайр прибудет в МИД РФ в среду для обсуждения ситуации вокруг "отравления" Алексея Навального.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа прокомментировал Песков
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 01:25
"Немножко глаза даже увлажнились": Симоньян рассказала, что больше всего задело Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских...
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся...
09 сентября 2020, 01:25
Лукашенко "слил" триллионы Путина? "Сенсацию" экс-адвоката Трампа...
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 01:45
На марше точно будет жарко: Россию предупредили о провокациях в Минске
06 сентября 2020, 02:50
"Навальный уже гуляет по ночным клубам Берлина"? Жириновский назвал единственную причину провокации
07 сентября 2020, 09:05
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
04 сентября 2020, 16:55
"Русские убедительно попросили": Офицер предостерегал американцев от "шуток" в Сирии. Не услышали
09 сентября 2020, 03:15
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств + Сербия»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.