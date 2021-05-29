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МИД РФ отреагировал на сожжение «Кремля» под посольством России в Киеве

29 мая 2021, 06:35  •  168 • Украина

В Министерстве иностранных дел РФ выразили протест временному поверенному в делах Украины из-за акции под российским посольством в Киеве, в ходе которой 26 мая «активисты» сожгли бумажный макет Кремля.

Сегодня во внешнеполитическое ведомство РФ вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Василия Покотило, сообщается на сайте МИД РФ.

«Ему был выражен решительный протест в связи с продолжающимися провокационными акциями у посольства России в Киеве», - сказано в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве России заявили, что акцию Москва рассматривает как «очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года».

В МИД отметили, что в ходе акции оказался заблокированным центральный вход в посольство, звучали угрозы и оскорбления в адрес России и российского руководства.

Отмечается, что посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим.

Напомним, «Антифашист» ранее сообщал, что у посольства России в Киеве состоялась акция «Тризна по погибшим на российско-украинской войне», организованная радикальными националистическими группировками в честь дня начала боев за Донецкий аэропорт.

В ходе акции был проведен так называемый перформанс «Сожжение Кремля». На асфальте участники «сожжения» разместили картонный макет кремлевских башен, содержащий оскорбление в адрес российского президента, облили его зажигательной смесью и подожгли. После этого подоспел нацгвардеец с огнетушителем и потушил огонь.

Напомним также, ранее в Херсоне националисты развлекались на центральной площади тем, что повесили «Путина» с агитацией Анатолия Шария. Акция была приурочена ко «дню сопротивления оккупации Крыма», который на Украине отмечается 26 февраля.

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