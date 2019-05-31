МИД РФ осудил решение Косова объявить российского сотрудника ООН персоной нон грата

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Объявление российского дипломата - сотрудника Миссии ООН Михаила Краснощекова персоной нон грата в непризнанном Косове продолжает линию на обострение межнациональных отношений в крае и будет иметь далеко идущие последствия. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Рассматриваем действия косовских властей как продолжение неприкрытой линии на обострение межнациональных отношений в крае, презрение к международным нормам дипломатического общения", - подчеркнули в дипведомстве, отметив, что, по сути, это "демонстрация пренебрежительного отношения к ООН со стороны Приштины, прецедент, который будет иметь далеко идущие последствия".

Дипломаты констатировали, что подобные шаги стали возможны только при потакании со стороны Запада косоварам.

В МИД РФ заявили, что Москва сделает все необходимое для защиты российского дипломата. "Российская Федерация продолжит предпринимать все необходимые действия по защите своего гражданина в соответствии с международным правом и национальным законодательством", - подчеркнули в дипведомстве.