МИД РФ осудил попытку покушения на Мадуро

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МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Москва решительно осуждает попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ.

"Решительно осуждаем попытку покушения на президента Венесуэлы, совершенную 4 августа этого года, в результате которой семь человек получили ранения, - подчеркнули в министерстве. - Считаем категорически неприемлемым использование террористических методов в качестве инструментов политической борьбы".

"Очевидно, что подобные действия направлены на дестабилизацию обстановки в стране после прошедшего на днях съезда Единой социалистической партии Венесуэлы, наметившего первоочередные шаги по восстановлению национальной экономики, - указали в МИД РФ. - Убеждены, что урегулирование политических разногласий должно осуществляться исключительно мирным и демократическим путем".

В ведомстве выразили солидарность с народом Венесуэлы, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе теракта.

Ранее министр связи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на Мадуро было совершено покушение при помощи нескольких беспилотников со взрывчаткой в тот момент, когда глава государства выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Родригес рассказал, что беспилотники были обезврежены.