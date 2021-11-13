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МИД РФ осудил Европу за позицию по мигрантам на границе с Белоруссией

13 ноября 2021, 13:15  •  32 • Политика
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
ЕС придерживается двойных стандартов
В МИД РФ жестко отреагировали на обвинения Европы в кризисе с мигрантами. Заявления Запада о том, что Россия причастна к миграционному хаосу на границе Белоруссии и Польши, – настоящий абсурд. Такое заявление сделал представитель МИД РФ Григорий Лукьянцев.
Дипломат не оставил в стороне и бездействие самой Европы по данному вопросу. Он обратил внимание на то, что в Европе то и дело говорят о вине "преступного режима Лукашенко". Однако европейцы совсем не уделяют внимание самим беженцам. Некогда Европа осуждала разгоны разного рода демонстраций мигрантов в других странах. Теперь же коллективный Брюссель игнорирует то, что делают граничащие с РБ страны, либо заявляют о важности подобных мер. По словам Лукьянцева, Европа прибегает к двойным стандартам. 
Несколько дней назад ситуация на границе Белоруссии и Польши обострилась. Туда стеклись сотни мигрантов, желающих попасть в ЕС. Варшава не пускает беженцев, которые то и дело пытаются прорваться. 
В Белоруссии уже предложили Западу решение проблемы. Однако пока ЕС не разговаривает с Минском напрямую.

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