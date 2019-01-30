МИД РФ оставил в секрете действия России при военном вторжении в Венесуэлу

Замглавы МИД России Сергей Рябков предпочёл оставить в секрете возможные действия России в случае военного вторжения другого государства в Венесуэлу. Он сказал, что обсуждать подобный гипотетический сценарий развития событий непродуктивно.

Кроме того, Рябков отметил, что Россия призывает всех иностранных политиков и государственных деятелей, у которых есть намерения по организации военной интервенции в Венесуэлу, отказаться от подобного рода планов.

Замминистра иностранных дел подчеркнул, что ещё в недавнем прошлом мировое сообщество уже неоднократно сталкивалось с тем, что противоправное внешнее вмешательство лишь усугубляло политическую ситуацию в той или иной стране. Примеры подобного развития событий можно было наблюдать в самых различных частях мира.

Всякий раз подобное вмешательство извне "приводило к кровопролитию", подчеркнул Рябков. "...то же самое может произойти и в Венесуэле", - добавил он.

Напомним, что ранее из Вашингтона можно было услышать заявления, которые указывали на то, что в Белом доме не исключают перспективы военного вмешательства во внутренние дела Венесуэлы. Так, к примеру, накануне, комментируя вероятность подобного сценария развития событий, советник президента США Джон Болтон заявил, что "все варианты на столе".

"Россия настаивает на том, чтобы те, у кого есть замыслы, планы, идеи, какие-то предположения о том, что такое вмешательство целесообразно, чтобы эти политики и ответственные государственные деятели от них отказались", - заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Цитата приводится по сообщению РИА Новости. Заявление Рябкова касательно контрпродуктивности обсуждения ответа России на возможное военное вмешательство другого государства во внутренние дела Венесуэлы приводит "Инфореактор".