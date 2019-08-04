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МИД РФ обратится к США и Германии по поводу вмешательства во внутренние дела России

04 августа 2019, 17:54  •  169 • Политика

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 августа. /ТАСС/. МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением несанкционированных акций 3 августа в Москве. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - сказала Захарова, напомнив о многочисленных требованиях США в адрес России прекратить вмешательство в их внутренние дела.

Так, по ее словам, американское посольство в России было вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве. "Как до субботних хождений, [так и после] посольство Соединенных Штатов активнейшим образом было вовлечено во всю эту деятельность", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу", - пояснила она. "Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее", - добавила дипломат, отметив, что только в самом конце документа опубликована просьба избежать следования по указанному маршруту. "Как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывали людей подключиться к этому мероприятию", - указала Захарова.

Представитель МИД РФ отметила активную деятельность пресс-секретаря американского посольства, которая публично прокомментировала итоги незаконного митинга. "Вы лишь компрометируете людей, которые выходят на улицу и говорят о том, что они думают о будущем России, вы их подставляете", - ответила Захарова, обращаясь к сотрудникам американского посольства.

Она также подчеркнула, что не только дипломатические сотрудники западных государств предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России, но и ряд СМИ, из числа которых она назвала германский телеканал Deutsche Welle. Захарова назвала "феноменальным проколом" публикацию этим каналом на русском языке призыва к москвичам выходить на акцию протеста. "К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны - тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование - наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять", - заключила дипломат.

О несанкционированных акциях 3 августа

По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве, в субботу сотрудники полиции и Росгвардии задержали около 600 человек за участие в несогласованной акции, на которую вышли примерно 1,5 тыс. человек. Власти заранее уведомили участников акции об ответственности и недопустимости нарушения закона. Полиция предупреждала о рисках различных провокаций на несогласованной акции и призывала горожан и гостей столицы воздержаться от участия в ней.

Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля. Предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

По факту несогласованного митинга 27 июля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По данным СК, к совершению указанных преступлений причастны более 10 граждан, которые принимали наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы. Шестеро из них уже арестованы по решению суда.

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