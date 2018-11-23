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МИД РФ обратился к миру: Не хотят слушать Лаврова, будут слушать Шойгу

23 ноября 2018, 16:54  •  153 • Политика
Комментируя ситуацию с выходом США из ДРСМД, в российском МИД напомнили, что слом положений ДРСМД может принудить Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. В частности, в ведомстве обратились к миру в своем комментарии, отметив, что если «не хотят слушать Лаврова, будут слушать Шойгу».
О том, что Россия в настоящий момент рассчитывает, что США не будут предпринимать необдуманных шагов в отношении ДРСМД, журналистам рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Напомним, ранее американский лидер заявил, что Штаты готовы отказаться от соблюдения договора, если якобы его «Россия нарушает».
«Мы исходим из того, что таких необдуманных шагов США все же не будут предпринимать, - поясняет Ермаков. - И что в конечном итоге они трезво подойдут к оценке реальной ситуации в мире. Но у нас, естественно, готовы решения на любое развитие событий… Ну а тому, кто не хочет слушать, как все это очень подробно объясняет глава российского МИД Сергей Лавров, придется прислушиваться уже к тому, что им будет объяснять министр обороны РФ Сергей Шойгу».
Напомним, Трамп также заявил о том, что отныне Штаты возьмутся за активное развитие вооружения. На что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обозначал позицию Москвы, которая хочет получить детальное разъяснение от США.
По словам Пескова, слом положений ДРСМД может принудить Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности.
В последние годы Вашингтон регулярно обвиняет Москву якобы в нарушении договора. Россия, в свою очередь, неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами.
Комментарий Ермакова дает РИА Новости.

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