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МИД РФ: новые санкции США говорят о желании посчитаться с Россией за помощь Сирии

21 мая 2019, 23:54  •  22 • Политика

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Американские санкции против двух российских компаний и военного учебного центра говорят о желании Вашингтона посчитаться с Москвой за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирии. Об этом говорится в опубликованном во вторник комментарии МИД РФ.

"В США будто торопятся перечеркнуть позитивный характер визита в Россию госсекретаря Майкла Помпео, в течение недели после него уже второй раз отметившись новыми антироссийскими мерами, - обратили внимание в дипведомстве. - На этот раз объявлено о продлении ограничений, ранее наложенных на конструкторское бюро из Тулы и учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, и о введении санкций против московского завода "Авангард".

"Формально российскую сторону пытаются обвинить в нарушении американского закона, запрещающего военно-техническое сотрудничество с Ираном, КНДР и Сирией, который никакого отношения к России не имеет. В реальности речь явно идет о желании посчитаться за помощь в укреплении противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики, которую США и некоторые их партнеры не раз пробовали на прочность, совершая нападения в нарушение международного права", - подчеркнули в МИД.

"Показательно и то, что несколько дней назад Вашингтон ввел санкции против специального отряда быстрого реагирования Росгвардии "Терек", словно стараясь помешать борьбе с террористами, чем тот занимается, а теперь мстит тем, кто помогает многострадальной Сирии в отпоре террористической и иной агрессии. Властям США стоило бы задуматься, в каком неприглядном свете они себя выставляют, не говоря уже об ущербе, который наносится российско-американским отношениям и возможностям двустороннего сотрудничества", - отметили в министерстве.

В МИД заверили, что Россия "не свернет со своего курса". "Хотят того в Вашингтоне или нет, Москва продолжит решительно отстаивать международное право, противостоять терроризму и сотрудничать с другими государствами по своему выбору", - заявили в дипведомстве.

Вашингтон ввел санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра, инкриминировав им нарушение национального законодательства США о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Соответствующее уведомление Госдепартамент разместил во вторник в сборнике официальных документов американского правительства - так называемом Федеральном реестре. Как следует из этого документа, решение о применении ограничительных мер вступило в силу 14 мая. В черном списке фигурирует целый ряд китайских юридических лиц, а также организации из России - учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и ММЗ "Авангард", включая все их подразделения и филиалы.

В новость были внесены изменения (21:24 мск) — добавлены подробности.

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