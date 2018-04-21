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МИД РФ не получал уведомлений об иске Нацкомитета Демократической партии США по выборам
21 апреля 2018, 17:54 • 25 • Политика
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МИД России не получал официальных уведомлений об иске Национального комитета Демократической партии США по поводу итогов президентских выборов 2016 года в Соединенных Штатах. Об этом заявила в субботу официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Узнали из сообщений СМИ, что Национальный комитет Демократической партии США якобы подал в нью-йоркский суд иск по поводу итогов американских президентских выборов 2016 года, среди ответчиков по которому фигурируют Российская Федерация и российские граждане. Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение", - приводятся ее слова на сайте МИД РФ.
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