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МИД: РФ не оставит без ответа принятие Эстонией "списка Магнитского"

06 июня 2018, 15:39  •  93 • Политика

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Москва не оставит без ответа принятие Таллином так называемого списка Магнитского. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин. Его комментарий размещен в среду на сайте дипведомства.

"Разумеется, мы не оставляем такого рода недружественные акты без надлежащего ответа, - отметил он. - Последний конкретный пример - с Эстонией"

29 марта 2018 года Эстония ввела запрет на въезд 49 россиянам из так называемого списка Магнитского.

Кожин отметил, что в российское ведомство вызвали после Эстонии, которому сообщили о закрытии въезда на территорию РФ некоторым "особо русофобски настроенным политическим и общественным деятелям".

"Упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", - заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ

Дипломат напомнил, что ранее Москва "ответила на аналогичный шаг властей Литвы". Меры будут приняты и в отношении Латвии, которая также присоединилась к "провокационной антироссийской линии", подчеркнул он.

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