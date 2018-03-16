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МИД РФ: не допуская россиян на выборы, Киев вмешивается во внутренние дела РФ
16 марта 2018, 23:39 • 51 • Украина
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. В МИД РФ расценили решение Киева о недопуске россиян на избирательные участки в посольстве в Киеве и консульствах в Одессе, Харькове и Львове как открытое вмешательство во внутренние дела России, ведущее к дальнейшей эскалации напряженности в двухсторонних отношениях. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.
"Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях", - говорится в заявлении.
Данное решение, подчеркнули в МИД, "не вызывает ничего кроме возмущения". "Подобные действия беспрецедентны и не укладываются в общепринятые представления о цивилизованных странах", - констатировали на Смоленской площади. Там также отметили, что шаги Киева противоречат не только Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях, но и международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
В дипведомстве напомнили, что Россия "даже в самые сложные моменты не позволяла себе подобного отношения к правам находящихся на территории нашей страны граждан Украины, не препятствуя проведению голосования на украинских выборах, в том числе действующих президента и Верховной рады".
"Складывается впечатление, что пришедшее четыре года назад к власти в результате госпереворота украинское руководство, спровоцировав собственных граждан в Крыму и Севастополе на голосование за присоединение к России, сегодня в бессильной злобе решило отыграться на простых российских гражданах, находящихся на Украине, - констатировали на Смоленской площади. - Чистым лицемерием при этом звучат ссылки на заботу о безопасности российских дипломатических и консульских учреждений".
В Москве также выразили удивление в связи с призывами украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов президента РФ. "Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.
"Рассчитываем, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур", - подытожили в МИД РФ.
В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что граждан РФ, за исключением лиц с дипломатическим статусом, не будут пускать в российские диппредставительства для голосования на выборах президента РФ 18 марта.
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