МИД РФ назвал вопиющим случаем депортацию из Великобритании российского ребенка

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МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. МИД РФ считает вопиющим случаем задержание и депортацию из Великобритании прилетевшего в Лондон несовершеннолетнего гражданина РФ. Об этом в понедельник сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Посольство России в Великобритании 29 мая сообщило о 12-часовом задержании несовершеннолетнего гражданина РФ. Погранслужба страны приняла решение отправить ребенка ночным рейсом в Москву.

"Британские пограничные власти наделены полномочиями принимать решения о въезде в страну иностранных граждан на месте. Однако случай фактической депортации 14-летнего ребенка из пункта въезда обратно в Россию, без допуска в Великобританию, считаем вопиющим", - отметили в дипведомстве.

Как указали в МИД, ребенок имел все основания для въезда в страну, в том числе действительную визу, соответствующую цели поездки. У несовершеннолетнего также имелось должным образом оформленное согласие родителей на его следование без сопровождения, а британская визовая служба специально указала на следование ребенка без сопровождения. На Смоленской площади назвали "надуманным предлогом" решение погранслужбы отправить ребенка в Москву из-за "отсутствия уверенности в безопасном пребывании несовершеннолетнего на территории Великобритании".

Российское внешнеполитическое ведомство отметило, что "в связи с сообщениями о немотивированных задержаниях и предвзятом отношении погранслужбы и полиции Великобритании к российским гражданам посольство обратилось к британской стороне с требованием исключить подобную практику, которая указывает на наличие дискриминационной составляющей в отношении россиян в аэропортах Великобритании".

Посольство России в Великобритании на прошлой неделе сообщило о задержании несовершеннолетнего гражданина РФ, прилетевшего в Лондон. Как отметили в дипмиссии, ребенок был помещен в изолированную комнату центра задержания, предназначенную для содержания взрослых. У него отобрали все личные вещи, в том числе средства связи. На протяжении 12 часов задержания сотрудники погранслужбы трижды по 40 минут допрашивали ребенка, при этом его родителей проинформировали о случившемся почти через девять часов после задержания.

Кроме того, ребенка отказались передать встречающему его родственнику и сотруднику посольства, а затем приняли решение отправить его ночным рейсом в Москву. Российские дипломаты не сообщили возраст и пол ребенка, а также информацию о том, когда именно произошел инцидент. Тогда же дипмиссия призвала родителей, планирующих путешествие детей в Великобританию, оценивать целесообразность поездок и связанные с ними риски.

Ранее диппредставительство уже информировало о случаях немотивированного задержания и допросах россиян, прибывающих в Лондон.

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