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МИД РФ назвал победой над здравым смыслом разрыв Киевом экономических связей с Россией

23 марта 2018, 14:54  •  70 • Украина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Решение Киева прекратить действие программы экономического сотрудничества с Россией является победой над здравым смыслом. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.

"На днях украинскими властями было заявлено о еще одной победе над здравым смыслом - сообщено о принятом кабинетом министров Украины решении о прекращении действия программы экономического сотрудничества РФ и Украины на 2011-2020 годы. Налицо последовательная и упорная реализация киевским режимом своей стратегической цели - нанести максимальный ущерб собственной экономике", - подчеркнул дипломат.

"Отказываясь от какого-либо сотрудничества с Россией, нынешние украинские власти в антироссийском угаре своими же руками фактически уничтожают доставшееся им от Советского Союза наследство в передовых, высокотехнологичных отраслях, в частности в атомной промышленности, в атомной энергетике, в ракетостроении, в космических технологиях, в авиационной промышленности, в транспорте, в военно-промышленной сфере, - отметил Кожин. - Разрыв сегодня торгово-экономических связей с Россией никоим образом не заменяет выделяемые Евросоюзом мизерные квоты на поставку в ЕС, с позволения сказать, стратегических сырьевых товаров, таких как мед, грибы, соки, сгущенка, зерновые, томаты и мясо птицы".

По его словам, "на наших глазах происходит деиндустриализация Украины".

Правительство Украины прекратило действие программы экономического сотрудничества с Россией 21 марта. Данная программа была одобрена сторонами в 2011 году и рассчитана на период до 2020 года. Она предусматривает сотрудничество двух стран в различных сферах, в том числе в торговле, транспорте, курортно-рекреационной области, социально-гуманитарной, приграничной и ряде других. Ранее, поясняя необходимость прекращения действия сотрудничества, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что дело в переориентации украинской экономики и увеличении экспорта в ЕС и другие страны мира.

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