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МИД РФ назвал недопустимым выезд экспертов ОЗХО в Думу через 11 дней после запроса Дамаска

21 апреля 2018, 17:54  •  55 • Политика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) выехали в сирийскую Думу утром 21 апреля с задержкой в 11 дней после запроса со стороны Дамаска, Россия считает такую задержку недопустимой. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Утром 21 апреля специальная миссия ОЗХО по установлению фактов применения химического оружия в Сирии выехала в г. Дума (Восточная Гута) к месту предполагаемого применения токсичных химикатов 7 апреля. Такие задержки в столь резонансном деле, чем бы они ни мотивировались, считаем недопустимыми. Ведь безопасность персонала ОЗХО гарантировала не только сирийская сторона, но и командование российского военного контингента в САР", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российское дипведомство ожидает от инспекторов ОЗХО максимально беспристрастного расследования всех обстоятельств произошедшего и скорейшего представления объективного доклада.

"Призываем западных коллег одуматься и воздерживаться от действий, которые препятствуют установлению истины в отношении провокации в Восточной Гуте 7 апреля, отбрасывают далеко назад усилия по продвижению политического урегулирования сирийского конфликта на базе резолюции СБ ООН 2254, решений Астанинского формата и рекомендаций Конгресса сирийского национального диалога в Сочи", - добавила Захарова.

Кроме того, дипведомство выражает обеспокоенность попытками специалистов ОЗХО ограничить связанные с предполагаемым химинцидентом места посещения и круг опрашиваемых лиц. По мнению Захаровой, "за этим проступает нежелание пролить свет на очередную постановочную провокацию с применением токсичных химикатов, уже послужившую поводом для нанесения ракетного удара западной "тройкой" постоянных членов Совета принадлежавшего боевикам схрона с химвеществами и компонентами для производства кустарных химбоеприпасов в г. Дума".

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