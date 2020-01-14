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МИД РФ назвал безосновательным запуск механизма по разрешению споров по СПВД

14 января 2020, 21:39  •  91 • Политика

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Россия не считает, что существуют основания для запуска "евротройкой" механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и полагает, что такой шаг сделал бы невозможным возвращение к изначальным условиям сделки. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"Не видим для такого шага [запуска механизма по разрешению споров по СВПД] никаких оснований, - подчеркнули в министерстве. - Не исключаем, что непродуманные действия "евротройки" приведут к новой эскалации вокруг СВПД и сделают недостижимым возвращение осуществления "ядерной сделки" в изначально согласованные рамки, к чему "евротройка" якобы стремится".

МИД РФ разочарован планами запустить механизм разрешения споров в рамках сделки с Ираном. "Решение европейских участников СВПД перейти к запуску механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36 СВПД, и их обращение на этот счет к высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, являющемуся координатором Совместной комиссии СВПД, вызывает глубокое разочарование и серьезную озабоченность", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

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