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МИД РФ назвал абсурдными заявления о попытках Москвы повлиять на Brexit

16 июля 2018, 14:39  •  46 • Политика

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Россия рассматривает предстоящий выход Великобритании из Евросоюза как сугубо внутреннее дело Лондона, говорить о попытках Москвы повлиять на этот процесс абсурдно. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ в связи с публикацией статьи в британской газете The Observer.

"Обратили внимание на статью в британском издании The Observer (воскресная версия газеты The Guardian) от 8 июля сего года под заголовком - "Разоблачение: представители Leave.EU провели 11 встреч с российскими официальными лицами", - указали в дипведомстве. - Рутинная для любой дипломатической миссии история, связанная со встречами российских дипломатов с представителями бизнеса, в изложении британских журналистов приобретает конспирологическое звучание. Тщательно подсчитывая состоявшиеся контакты российских дипломатов, издание пытается придать им элемент сенсационности и акцентирует наличие некой тайной связи между российским посольством в Лондоне и общественной организацией Leave.EU, основанной британским бизнесменом А. Бэнксом". Тем самым, пояснили в министерстве, авторы статьи пытаются увязать начало кампании в поддержку выхода Великобритании из ЕС, которую финансировал Бэнкс, с его встречами с российскими дипломатами.

Как подчеркнули в Москве, реальность "далека от фальшивок британской прессы". В дипведомстве напомнили, что практика общения с представителями политических, экономических, культурных и научных кругов страны пребывания представляют собой "рабочие будни и обязанность любого дипломата". "Авторы могут свериться на этот счет с сотрудниками британского посольства в Москве, которые, как и наши коллеги в Лондоне, регулярно проводят встречи с российскими политиками и бизнесменами. При этом дипломатические работники контактируют как с представителями правящей партии, так и с лидерами оппозиции", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Повторим еще раз: рассматриваем комплекс отношений, связанных с выходом Великобритании из ЕС, как сугубо внутреннее дело Великобритании и сферу ответственности самих британцев. Попытки притянуть Россию и российские загранучреждения к процессу принятия решения по выходу из ЕС выглядят абсурдно. Уверены в том, что британский народ сам в состоянии определить свою судьбу", - подытожили в МИД.

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