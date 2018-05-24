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МИД РФ направит в ОБСЕ видео с издевательствами над гражданами Молдавии в Одессе
24 мая 2018, 02:39 • 30 • Политика
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский МИД направит в ОБСЕ кадры видео, на котором жители Одессы издеваются над молдавскими гражданами за то, что к антенне их автомобиля были привязаны георгиевские ленточки. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.
"Отправим в ОБСЕ, Дуне Миятович в качестве вещественного доказательства могучей евроинтеграции Украины. Пусть посмотрит", - говорится в сообщении.
Захарова назвала историю с издевательствами над гражданами Молдовы за георгиевские ленточки показательной. "Вот, что из этого получилось. Разбитые машины, проколотые колеса, плачущие женщины, издевающиеся националисты, которые почему-то говорят о войне, но не из окопа. Война же гибридная - нормальные ребята воюют с телефоном в руке", - добавила представитель МИД.
При этом Захарова подчеркнула, что украинский МИД вновь будет отрицать данный инцидент: "опять скажет, что этого не было, и во всем виновата "Кремлевская пропаганда".
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