Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову»: Юлия Скрипаль впервые после отравл...
Королевская скорость: почему Саудовская Аравия готова сотрудничать с Россией в с...
Берут за Горловку
Посольство РФ: заявления Юлии Скрипаль могли быть сделаны под давлением
Главная / Политика

МИД РФ направит в ОБСЕ видео с издевательствами над гражданами Молдавии в Одессе

24 мая 2018, 02:39  •  30 • Политика

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российский МИД направит в ОБСЕ кадры видео, на котором жители Одессы издеваются над молдавскими гражданами за то, что к антенне их автомобиля были привязаны георгиевские ленточки. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"Отправим в ОБСЕ, Дуне Миятович в качестве вещественного доказательства могучей евроинтеграции Украины. Пусть посмотрит", - говорится в сообщении.

Захарова назвала историю с издевательствами над гражданами Молдовы за георгиевские ленточки показательной. "Вот, что из этого получилось. Разбитые машины, проколотые колеса, плачущие женщины, издевающиеся националисты, которые почему-то говорят о войне, но не из окопа. Война же гибридная - нормальные ребята воюют с телефоном в руке", - добавила представитель МИД.

При этом Захарова подчеркнула, что украинский МИД вновь будет отрицать данный инцидент: "опять скажет, что этого не было, и во всем виновата "Кремлевская пропаганда".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

30
Источник
Похожие новости
23 мая 2018, 10:24
РФ предложила США ответить на скандал с французским заводом в Сирии, платившим ИГ
23 мая 2018, 10:24
Медведев подписал перечень поручений по выполнению майского указа президента
22 мая 2018, 05:09
Центр по примирению: армия Сирии завершает освобождение района Ярмук в Дамаске

23 мая 2018, 03:54
Посольство РФ: Джонсон продолжает агрессию к России, говоря об усилении санкций
23 мая 2018, 00:39
Лавров: в Латинской Америке необходимо отстаивать принципы международного права
23 мая 2018, 00:39
Постпредство РФ при ООН: Запад провоцирует боевиков в Сирии на применение химоружия
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
24 мая 2018, 01:09
«Бонус от государства»: к чему может привести решение Украины не выплачивать России д...
24 мая 2018, 01:24
Шантаж МВФ — спасение Украины (Руслан Осташко)
24 мая 2018, 01:10
Королевская скорость: почему Саудовская Аравия готова сотрудничать с Россией в создан...
24 мая 2018, 01:09
«Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову»: Юлия Скрипаль впервые после отравления ...
24 мая 2018, 01:09
«Впервые за 6 лет почувствовали себя в безопасности»: в Сирии завершилась операция по...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 мая 2018, 03:39
Новое правительство Армении - знакомьтесь и удивляйтесь (Руслан Осташко)
21 мая 2018, 18:09
Наступление или нет: что происходит в Донбассе
21 мая 2018, 08:25
ВМФ России в шаге от провала в глобальной гонке средств стратегической морской ПРО
18 мая 2018, 05:39
На близкую смерть Маккейна
18 мая 2018, 05:39
Самая страшная западная угроза: антироссийские санкции могут отменить!
19 мая 2018, 14:09
Армения: десять дней Никола Пашиняна
22 мая 2018, 10:24
Рабство и право первой ночи. Добро пожаловать в Прибалтику!
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.