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МИД РФ намерен защитить биатлонистов от давления на ЧМ в Италии

22 февраля 2020, 15:54  •  77 • Политика

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ работает над тем, чтобы оградить российских биатлонистов от психологического давления в связи с обысками в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Хотела бы обратить внимание, что наша первоочередная задача, которая сейчас стоит перед нами, - это вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления. Безусловно, юридические вопросы решаются, но самое главное сделать так, чтобы спортсмены продолжали участие в соревнованиях", - сказала она.

Захарова добавила, что МИД РФ сотрудничает с российским министерством спорта по данному вопросу. "Надеемся, что в ближайшее время все удастся решить", - отметила она, пожелав спортсменам сохранять стойкость духа.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России по биатлону на чемпионате мира после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

В связи с фактом обысков посольство России в Италии связалось с аппаратом председателя Совета министров Италии и потребовало разъяснений. Диппредставительство также направило официальную ноту в МИД Италии, в которой "потребовали принятия всех мер для обеспечения должных условий подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях на территории Италии".

Как заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге, следственные действия в отношении спортсменов продолжаются.

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