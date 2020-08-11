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МИД РФ на высылку из Словакии трёх дипломатов отреагировал кратко: "Зеркальный ответ"

11 августа 2020, 02:30  •  27 • Политика
В российском МИД лаконично прокомментировали ситуацию с высылкой трёх дипломатов из Словакии. В дипведомстве указали, что традиционно за подобными действиями последует зеркальный ответ.
В Словакии объявили, что высылают из страны трёх российских дипломатов. В СМИ сообщалось, что их обвиняют в шпионаже.
Reuters сообщает, что дипломаты признаны персонами нон грата.
При этом суть шпионского дела не разглашается.
В российском МИД ситуацию прокомментировали лаконично. Как указали в дипведомстве, на действия Братиславы будет дан зеркальный ответ.
Отметим, что нынешняя история со Словакией не нова: два года назад словацкая сторона уже использовала те же формулировки в отношении российского дипломата. Тогда от представителя дипмиссии потребовали покинуть страну в течение 48 часов.

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