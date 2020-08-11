МИД РФ на высылку из Словакии трёх дипломатов отреагировал кратко: "Зеркальный ответ"

В Словакии объявили, что высылают из страны трёх российских дипломатов. В СМИ сообщалось, что их обвиняют в шпионаже.

Reuters сообщает, что дипломаты признаны персонами нон грата.

При этом суть шпионского дела не разглашается.

В российском МИД ситуацию прокомментировали лаконично. Как указали в дипведомстве, на действия Братиславы будет дан зеркальный ответ.

Отметим, что нынешняя история со Словакией не нова: два года назад словацкая сторона уже использовала те же формулировки в отношении российского дипломата. Тогда от представителя дипмиссии потребовали покинуть страну в течение 48 часов.