МИД РФ: Москва продолжит работу над активизацией отношений с Тбилиси

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия продолжит методично работать над налаживанием и активизацией отношений с Грузией. Об этом в пятницу заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя беспорядки в Тбилиси.

"Что касается вопроса наших отношений, то мы будем продолжать методично, спокойно работать над налаживанием и активизацией наших отношений с Тбилиси", - сказал высокопоставленный дипломат.