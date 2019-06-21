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МИД РФ: Москва продолжит работу над активизацией отношений с Тбилиси
21 июня 2019, 11:09 • 70 • Политика
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия продолжит методично работать над налаживанием и активизацией отношений с Грузией. Об этом в пятницу заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, комментируя беспорядки в Тбилиси.
"Что касается вопроса наших отношений, то мы будем продолжать методично, спокойно работать над налаживанием и активизацией наших отношений с Тбилиси", - сказал высокопоставленный дипломат.
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