|
МИД РФ: Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву задержанные в Керченском проливе суда
17 ноября 2019, 22:39 • 75 • Политика
МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Москва не ставила под сомнение возможность возвращения Киеву трех судов, задержанных в ходе украинской провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом говорится в сообщении МИД России, размещенном в воскресенье на странице ведомства в Telegram.
"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива", - подчеркнули в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей.
Ранее в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Республике Крым сообщили, что передача украинских военных судов состоится 18 ноября.
Два катера и буксир Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения через территориальные воды России при следовании из Черного моря в Азовское. Они были задержаны, а 24 моряка арестованы. Им предъявили обвинения по статье о нарушении госграницы.
Летом 2019 года Россия предложила Украине передать задержанных моряков под письменные гарантии их участия в судебном процессе, а корабли - под гарантии их сохранности. Моряки позднее вернулись на Украину в рамках обмена задержанными лицами.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
75
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 ноября 2019, 07:39
|
15 ноября 2019, 04:24
|
14 ноября 2019, 02:24
|
12 ноября 2019, 04:39
|
11 ноября 2019, 09:09
|
10 ноября 2019, 23:24
|
12 ноября 2019, 04:39