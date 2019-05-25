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МИД РФ: Конвенция по морскому праву неприменима к спору об инциденте в Керченском проливе

25 мая 2019, 15:39  •  128 • Политика

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву процедуры разрешения споров неприменимы к инциденту в Керченском проливе, а арбитраж, который Украина требует созвать в связи с ним, не имеет юрисдикции в этой области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

"Как ранее неоднократно отмечалось российской стороной, заявления, сделанные как Россией, так и Украиной при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, исключают возможность задействования предусмотренных Конвенцией процедур разрешения споров в отношении инцидента 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - заявили в министерстве.

"Избежать ее возникновения можно было при условии соблюдения требований российского законодательства, касающихся судоходства в этом районе. Призываем украинскую сторону действовать именно так впредь", - добавили в МИД РФ.

Ранее в субботу Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три конфискованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.

Украина обратилась в трибунал, требуя инициировать арбитраж, чтобы потребовать от Москвы компенсацию за арест своих судов. Еще один иск касался принятия решения о временных мерах до начала арбитражного разбирательства.

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