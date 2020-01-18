МИД РФ: Киев новым законом об образовании продолжает политику насильственной украинизации

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Власти Украины продолжают вести политику насильственной украинизации населения, чем нарушают свои обязательства по защите прав человека. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии МИД РФ.

Как напомнили в министерстве, 16 января Верховная рада приняла закон "Об общем среднем образовании", который показал, что русский язык продолжает подвергаться двойной дискриминации, несмотря на то, что Венецианская комиссия Совета Европы рекомендовала обеспечить в языковой сфере необходимый баланс и киевские власти обещали это сделать. В ведомстве указали, что русскоговорящие дети смогут учиться на родном языке до пятого класса, после чего не менее 80% обучения будет должно осуществляться на украинском языке. При этом меньшинства, говорящие на языках стран ЕС, будут обучаться на родном языке до пятого класса с постепенным увеличением к девятому классу времени преподавания на украинском языке - с 20% до 60%. Возможность получать образование на родном языке с первого по 11-й класс сохраняется у детей украиноязычных граждан и представителей коренных народов (на Украине к ним относят крымских татар, караимов и крымчаков).

Кроме того, власти страны не провели консультации с представителями народов, проживающих на Украине, вопреки заключению Венецианской комиссии. Как подчеркнули в дипведомстве, "официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения", нарушая обязательства в сфере защиты прав человека и нацменьшинств и конституцию страны.

В этой связи в МИД РФ призвали дать "адекватную оценку" действиям Киева международные правозащитные институты Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Совета Европы.