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МИД РФ: кампания по обвинению России в ударах по больницам в Идлибе запущена властями США
23 мая 2019, 01:54 • 16 • Политика
МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Власти США стали инициаторами кампании по обвинению России в ударах по гражданским объектам в провинции Идлиб. Об этом в среду сообщается на сайте МИД России.
Внешнеполитическое ведомство выступило с соответствующим заявлением после публикации 6 мая газеты The Washington Post, в которой присутствуют обвинения в адрес российских и сирийских военных в якобы преднамеренном нанесении авиаударов по "больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры" в провинции Идлиб.
"Представляется, что наблюдаемая нами кампания по дезинформации запущена с подачи официальных властей США. Дело в том, что Вашингтону выгодно сохранять в неприкосновенности так называемый идлибский территориальный анклав", - говорится в сообщении.
В МИД РФ отметили, что авторы материала "не говорят ни слова о реальной причине всех бед в сирийской провинции Идлиб, где власть оказалась захвачена международными террористами, признанными таковыми Советом Безопасности ООН, а также национальным законодательством США".
Целью подобной информационной кампании, подчеркнули на Смоленской площади, является искусственное торможение "процесса ликвидации международных террористов в Сирии", а также затягивание вооруженной конфронтации.
"Тем самым обеспечивается предлог для сохранения собственного вооруженного присутствия в этой стране, которое препятствует возобновлению доступа законных властей САР к богатым природным ресурсам сирийского Заевфратья и создает барьер на пути свободного перемещения людей и товаров по международной автомагистрали Дамаск - Багдад, проходящей через оккупированный США район Эт-Танфа", - резюмировали в МИД.
Ситуация в Идлибе
Решение о создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 км в Идлибе было принято президентами России и Турции 17 сентября прошлого года в Сочи. 4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков на юге Идлибской зоны деэскалации концентрируются под командованием группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра", запрещенная на территории РФ). Он не исключил их наступление на Хаму, столицу одноименной провинции.
6 мая Купчишин информировал, что боевики дважды за день обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, оба раза огонь велся из района населенного пункта Завия, находящегося в Идлибской зоне деэскалации. 6 мая сирийское государственное агентство SANA сообщило, что артиллерия и авиация страны нанесли удары по базам обстреливающих Хаму боевиков.
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