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МИД РФ готовит протоколы, позволяющие сделать открытой работу биолабораторий стран-соседей

26 июня 2019, 04:54  •  74 • Политика

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. МИД РФ разрабатывает протоколы, которые позволят сделать открытой деятельность лабораторий стран-соседей, занимающихся изучением биологических угроз. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Мы разрабатываем соглашение, протоколы с соседями, которые позволяют получать транспарентность, заглядывать изнутри в эти лаборатории, которые финансируются в том числе на средства Пентагона", - сказал он, призвав не забывать об угрозе биологического оружия и искать способы противодействия ей на национальном уровне.

"Если возникают проблемы необъяснимого свойства, как, к примеру, вспышка геморрагической лихорадки у детей из России, отдыхавших в Грузии прошлым летом, - надо смотреть глубже. Манипуляции с геномом возбудителя этой инфекции вызывают, по меньшей мере, вопросы", - добавил дипломат.

При этом Рябков отметил, что МИД РФ не исключает антропогенного фактора в распространении некоторых вирусов, поразивших население планеты. "Мы это видели на вспышках таких заболеваний, как Зика, Эбола в Африке, в их быстром распространении по миру. Мы видели это, в том числе, и в непосредственной близости от наших границ, в лаборатории имени Лугара в поселке Алексеевка, вблизи Тбилиси", - сказал он.

Заместитель министра считает, что Россия должна давать отпор угрозе применения биологического орудия дипломатическими инструментами, прежде чем говорить о применении силы. "Мы должны исчерпать все остальные ресурсы, прежде чем обращаться к этому крайнему средству", - добавил Рябков, напомнив, что согласно военной доктрине РФ "применение ядерного оружия возможно в случае агрессии против России с применением ядерного или иных видов оружия массового поражения". "Биологическое оружие к таковым относится", - заключил он.

Исследовательский центр Лугара в Грузии

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии данные обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.

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