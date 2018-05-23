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МИД РФ ежедневно пытался установить контакт с Юлией Скрипаль

23 мая 2018, 23:24  •  51 • Политика

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Российский МИД в ежедневном режиме пытался связаться с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться, что ее удерживают не насильно. Об этом заявила в среду ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не было и дня, чтобы российский МИД, посольство РФ в Лондоне не пытались организовать контакт с ней [Юлией Скрипаль] с главной целью - удостовериться, что ее не удерживают насильно, что за нее не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о ее состоянии и состоянии ее отца", - сказала дипломат.

Ранее Юлия Скрипаль записала видеообращение, в котором заявила о своем нежелании воспользоваться помощью, предлагаемой посольством РФ в Великобритании.

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.

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