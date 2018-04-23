МИД РФ: доклад Госдепа о правах человека в мире изобилует политизированными оценками

• 22 • Политика

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Ежегодный доклад Госдепартамента о ситуации с правами человека в мире изобилует политизированными оценками, в том числе в отношении России. Об этом в понедельник заявили в МИД РФ.

"Обнародованный 20 апреля ежегодный доклад Государственного департамента США о ситуации с правами человека в мире, как и предыдущие подобные опусы, изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами, - отметили там. - Что касается России, то, к сожалению, констатируем, что от русофобских стереотипов Вашингтону избавиться пока не удалось. Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации".

В ведомстве пояснили, что в соответствии с докладом "государства, в зависимости от выставляемых им безапелляционных оценок уровня "демократичности", преподносятся либо как главные нарушители прав человека, либо как вставшие на путь исправления".

"Соответствующим циничным образом подаются и оценки положения в правозащитной сфере вплоть до прямых выпадов в адрес национальных властей суверенных государств, - продолжили в министерстве. - Такой подход не стал для российской стороны неожиданностью, поскольку полностью вписывается в применяемую США практику двойных стандартов в правозащитной сфере в зависимости от того, насколько то или иное государство лояльно внешнеполитическому курсу Вашингтона и используемым им методам защиты демократии и прав человека".

Как указали в МИД, "авторы доклада по-прежнему не гнушаются приемов, имеющих своей целью сформировать стойкое негативное отношение к России как "основному нарушителю прав человека".

"Для придания "весомости" этому тезису Вашингтон использует в докладе шаблонный набор обвинений, во многом скопированный из предыдущих докладов, и подверстанные под них "факты", - подчеркнули там.

На Смоленской площади также обратили внимание на еще один "показательный" элемент - "ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине фактически перекладывается на Россию".

При этом, как отметили в министерстве, "налицо продолжение замалчивания масштабных и грубейших нарушений прав человека на Украине при отсутствии призывов к исправлению этой ситуации, включая "замороженные" с молчаливого согласия США расследования приведшего к многочисленным жертвам поджога Дома профсоюзов в Одессе и "дела снайперов" на киевском Майдане".

Подобный подход, по мнению дипведомства, недопустим "для претендующего на объективность доклада".

В МИД РФ акцентировали внимание на том факте, что "за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США". "Игнорируются нарастающие системные проблемы, включая закоренелую расовую дискриминацию, небывалый размах ксенофобских идей и деятельности экстремистских организаций, безнаказанность за бесчеловечное обращение и пытки в рамках спецпрограмм ЦРУ, массовую прослушку людей в CШA и за их пределами и другие острые вызовы в этой сфере", - подчеркнули в министерстве.

"Американским властям давно пора всерьез заняться решением именно этих назревших проблем у себя дома, прислушаться, наконец, к многочисленным настоятельным рекомендациям профильных межправительственных структур и правозащитников, а не увлекаться поучениями тех, кто в них не нуждается", - заключили там.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники