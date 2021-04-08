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МИД РФ дал совет США после заявлений Пентагона по Украине

08 апреля 2021, 13:05  •  381 • Украина
Москва, 8 апреля. Пентагону следует быстрее «догонять» для понимания ситуации на границе с Украиной, сообщили в МИД России.
Представитель Пентагона Джон Кирби некоторое время назад заявил, что США не понимают, что делают россияне на границе с Украиной. В официальном Telegram-канале российского дипломатического ведомства с иронией отметили «непонятливость» американского офицера и посоветовали «догонять» для лучшего понимания.
«Нам давно полностью понятно, что вам полностью многое непонятно. Догоняйте», — сообщили в МИД.
ВС России приступили к плановой подготовке войск в Ростовской области и на полуострове Крым. В Вашингтоне данные действия были объявлены «актами агрессии», которые якобы направлены против Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия никому не угрожала и не угрожает.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал США и их партнеров ненадежными союзниками.
Автор: Дмитрий Пятов

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