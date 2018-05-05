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МИД РФ: большинство участников форума в Женеве подтвердили поддержку СВПД

05 мая 2018, 19:54  •  84 • Политика

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Большинство участников второй сессии Подготовительного комитета Конференции 2020 года по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), завершившего работу в Женеве 4 мая, подтвердили свою поддержку устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом в субботу сообщил МИД РФ.

"Подавляющее большинство государств подтвердили свою поддержку устойчивой реализации СВПД, который стал одним из ключевых элементов поддержания устойчивости режима ядерного нераспространения и укрепления международной безопасности в целом", - говорится в сообщении. Отмечается, что Россия и КНР выступили с отдельным совместным заявлением в поддержку СВПД.

Во внешнеполитическом ведомстве также сообщили, что "российская делегация подтвердила готовность работать со всеми заинтересованными сторонами по вопросу создания зоны, свободной от ядерного и других видов оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) на Ближнем Востоке".

История вопроса

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов Совбеза ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран из-за его ядерной программы. В январе 2016 года было объявлено о начале реализации сделки, а Вашингтон отменил рестрикции.

В свою очередь президент США Дональд Трамп не раз называл сделку с Ираном "пагубной", утверждая, что она не предотвратила возможность создания Ираном ядерного оружия, а лишь отсрочила ее. 12 января этого года глава Белого дома заявил, что США прекратят участие в соглашении, если в него не будут внесены изменения, выработанные во время переговоров с европейскими странами. В конце апреля представитель американской администрации заявил, что США, а также Франция, Германия и Великобритания добились прогресса на переговорах по внесению корректировок в соглашение о ядерной программе Ирана, но окончательного решения пока не найдено.

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