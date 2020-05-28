МИД РФ: Америка поставила под угрозу стабильность в мире

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Дипломаты предполагают, что Штаты могут отказаться от моратория на ядерные испытания

Министерство иностранных дел России считает возможным отзыв подписи под Договором о всеобщем запрещении ядерных испытаний со стороны Америки.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе выступления на брифинге.

Дипломат рассказала: в американских СМИ появилась информация, что Вашингтон рассматривает возможность возобновления ядерных испытаний, передает телеканал RT.

Она назвала действия американский коллег "походом США на международное право"

При этом Россия не планирует отказываться от моратория на ядерные испытания, пока его соблюдают другие участники соглашения, подчеркнула Захарова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что впервые за последние 50 лет страны даже не пытаются сдержать гонку вооружений