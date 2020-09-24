МИД прокомментировал расширение санкций США

Москва не вмешивалась в американские внутриполитические процессы и не собирается этого делать, говорится в опубликованном в четверг, 24 сентября, комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с очередным расширением санкционного списка министерства финансов США.

«Мы уже неоднократно заявляли, что не вмешивались в американские внутриполитические процессы и не собираемся этого делать. Предлагали в профессиональном и неполитизированном ключе обсудить все имеющиеся проблемы за столом переговоров. Но, к сожалению, до сих пор встречной заинтересованности со стороны Вашингтона не видим», — говорится в комментарии.

По словам Захаровой, в США продолжают «поддерживать на плаву» тему российской угрозы и добиваться консолидации американских союзников на антироссийской основе.

«Американский государственный аппарат продолжает тратить колоссальные усилия на преследование наших организаций и граждан, причастных, в его представлении, к «вмешательству» в электоральные процессы в США. Как всегда, абсолютно никаких доказательств не представляется», — подчеркнула дипломат.

Днем ранее стало известно, что США расширили санкционные списки. Теперь в них попали восемь выходцев из России, а также там оказались семь организаций из РФ и Финляндии.

22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США впали в так называемую санкционную зависимость и другие страны мира не одобряют такую тенденцию.