МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из России, отметив, что «платформы пошли вразнос, это смысловой и технологический тупик». Об этом она заявила в субботу, 13 марта, на странице в Facebook.

Представитель ведомства напомнила о подобных действиях в лице Google и Instagram, которые недавно частично заблокировали телеканал «Крым 24», а также документальный фильм Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». По словам Захаровой, «очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией американские цифровые платформы решили отметить по-своему».

Она подчеркнула, что речь идет уже не о политическом подтексте в действиях IT-компаний, которые следуют установкам Вашингтона, так как подобные организации, по ее словам, «в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой».

Примененные меры США носят «экстерриториальный характер», они нарушают многие права граждан на получение информации.

Она также сравнила призывы платформ к сохранению свободы слова и их реальные решения, заключив, что чем больше материалы будут подвергаться цензуре с политической точки зрения, тем чаще и серьезнее будут вводиться ограничения на действия платформ по всему миру.

«Цель Вашингтона очевидна — использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах», — отметила Захарова.

Об ограничении доступа к фильму «Крым. Путь на Родину», который впервые был опубликован в 2015 году, стало известно 12 марта. В тот же день сообщалось и о частичной блокировке социальной сетью Instagram страницы одного из главных телеканалов в республике — «Крым 24». На данный момент данное телевизионное СМИ не может размещать текстовый материал под опубликованными снимками.

Также отмечалось, что при попытке открыть видео фильма про Крым на странице видеосервиса пользователи видели сообщение, что в киноленте есть материалы, которые «могут напугать или шокировать».

Автор кинокартины Андрей Кондрашов назвал ограничение просмотра фильма актом диверсионной войны. Он выразил удивление в связи с тем, что, несмотря на недовольство США в отношении ленты, YouTube ранее не ограничивал доступ к ней. Нынешнюю блокировку Кондрашов объяснил тем, что в преддверии 18 марта, дня годовщины воссоединения Крыма с Россией, количество просмотров фильма существенно возрастет.

В то же время в пресс-службе российского офиса корпорации Google заявили, что блокировка связана с тем, что год назад в нем были зафиксированы сцены насилия.

Член Общественной палаты России Екатерина Мизулина на круглом столе на тему «Вынужденное замедление «Твиттера» — выводы для всех» назвала ограничение доступа к этой кинокартине политическим давлением со стороны платформы. Она добавила, что фильм будет доступен на платформе «Точка.ру».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва не раз утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.