|
МИД продаёт базы данных туристов за биткоины? В ведомстве объяснили странный пост в Twitter
02 июля 2020, 22:00 • 88 • Политика
В дипломатическом ведомстве РФ объяснили странный пост на странице ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter, в котором содержалось объявление о продаже базы данных туристов за биткоины. Как и предполагалось, аккаунт был взломан хакерами. В настоящее время доступ к нему уже восстановлен.
Одна из официальных страниц МИД России в Twitter подверглась атаке хакеров. Злоумышленники получили доступ к аккаунту ситуационно-кризисного центра ведомства.
Они разместили на странице информацию о продаже базы данных туристов, которые находятся за рубежом и получают материальную поддержку от государства. Они установили цену в 66 биткоинов.
Учётная запись центра подверглась взлому ночью, и данное объявление, размещённое злоумышленниками, провисело свыше 12 часов.
Позже доступ к аккаунту был восстановлен. Сообщение об этом появилось на странице МИД в Twitter. Там указано, что учётная запись ситуационно-кризисного центра уже работает в прежнем режиме.
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 июня 2020, 22:25
|
26 июня 2020, 20:00
|
26 июня 2020, 01:00
|
30 июня 2020, 11:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
28 июня 2020, 03:32
|
29 июня 2020, 13:00