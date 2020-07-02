МИД продаёт базы данных туристов за биткоины? В ведомстве объяснили странный пост в Twitter

Одна из официальных страниц МИД России в Twitter подверглась атаке хакеров. Злоумышленники получили доступ к аккаунту ситуационно-кризисного центра ведомства.

Они разместили на странице информацию о продаже базы данных туристов, которые находятся за рубежом и получают материальную поддержку от государства. Они установили цену в 66 биткоинов.

Учётная запись центра подверглась взлому ночью, и данное объявление, размещённое злоумышленниками, провисело свыше 12 часов.

Позже доступ к аккаунту был восстановлен. Сообщение об этом появилось на странице МИД в Twitter. Там указано, что учётная запись ситуационно-кризисного центра уже работает в прежнем режиме.