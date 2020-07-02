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МИД продаёт базы данных туристов за биткоины? В ведомстве объяснили странный пост в Twitter

02 июля 2020, 22:00  •  88 • Политика
В дипломатическом ведомстве РФ объяснили странный пост на странице ситуационно-кризисного центра МИД в Twitter, в котором содержалось объявление о продаже базы данных туристов за биткоины. Как и предполагалось, аккаунт был взломан хакерами. В настоящее время доступ к нему уже восстановлен.
Одна из официальных страниц МИД России в Twitter подверглась атаке хакеров. Злоумышленники получили доступ к аккаунту ситуационно-кризисного центра ведомства.
Они разместили на странице информацию о продаже базы данных туристов, которые находятся за рубежом и получают материальную поддержку от государства. Они установили цену в 66 биткоинов.
Учётная запись центра подверглась взлому ночью, и данное объявление, размещённое злоумышленниками, провисело свыше 12 часов.
Позже доступ к аккаунту был восстановлен. Сообщение об этом появилось на странице МИД в Twitter. Там указано, что учётная запись ситуационно-кризисного центра уже работает в прежнем режиме.
Опубликованная на ленте в первой половине дня 2 июля информация является фейком и не имеет отношения к МИД России, - также подчеркнули представители дипломатического ведомства.

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