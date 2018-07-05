МИД призывает Киев к немедленному освобождению Вышинского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга призвала Киев к немедленному освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

«Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене. 50 дней профессиональный журналист, настоящий журналист… подвергается беспрецедентному физическому и психологическому давлению… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения (Кирилла) Вышинского из-под стражи и снятия с него всех обвинений», — заявила Захарова.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратился к представителю организации по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой сделать всё возможное для освобождения Вышинского.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения.

RT ведёт прямую трансляцию.