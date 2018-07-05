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МИД призывает Киев к немедленному освобождению Вышинского

05 июля 2018, 17:09  •  42 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга призвала Киев к немедленному освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
 
© РИА Новости
 

«Я напомню, что он был арестован по абсолютно надуманному обвинению в государственной измене. 50 дней профессиональный журналист, настоящий журналист… подвергается беспрецедентному физическому и психологическому давлению… Требуем от Киева немедленного и безусловного освобождения (Кирилла) Вышинского из-под стражи и снятия с него всех обвинений», — заявила Захарова.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратился к представителю организации по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой сделать всё возможное для освобождения Вышинского.

17 мая журналиста арестовали на два месяца. МИД России требует освободить Вышинского и снять с него обвинения.

RT ведёт прямую трансляцию.

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