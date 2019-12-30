МИД Приднестровья: 2019 год уходит – проблемы остаются

Отказ Кишинёва подписать итоговый Братиславский протокол можно расценивать как срыв переговоров в формате «5+2»

Глава МИД Приднестровской республики в интервью корреспондентам информационного агентства «Новости Приднестровья» рассказал о результатах переговорного процесса между Кишинёвом и Тирасполем в 2019 году и о том, чего следует ожидать от молдавской стороны в следующем году .

Виталий Игнатьев, подводя итоги года, констатировал – переговорный процесс зашёл в тупик. А отказ Кишинёва подписать итоговый Братиславский протокол можно расценивать как срыв переговоров в формате «5+2». Незаинтересованность в окончательном согласовании документа продемонстрировал и отказ от встречи нового представителя в переговорном процессе Александра Фленкя, считает глава МИД. Он уверен: Братиславский протокол никогда не будет подписан.

«Можно с уверенностью говорить о том, что Братиславский протокол не будет подписан, поскольку на этой неделе в наше распоряжение поступило саммари заседания «Постоянного совещания…» в Братиславе, подготовленное действующим словацким председательством ОБСЕ. Исходя из принципов и процедур переговорного процесса, саммари готовится только в том случае, если сторонам не удалось на заседании достичь договорённости. Направление саммари фактически означает, что международные участники смирились с тем, что Братиславского протокола не будет. Словацкое председательство в ОБСЕ в итоге понесло издержки от неготовности Кишинёва следовать установленным правилам»,

– рассказал глава внешнеполитического ведомства республики.

При этом Игнатьев видит проблему не конкретно в новом переговорщике – Александре Фленкя, которого знает давно, а в позиции государства Молдова. Потому что торможение переговорного процесса началось с самого начала 2019 года, когда в стране ещё было правительство Демократической партии. О торможении переговорного процесса говорят цифры: за год состоялось в три раза меньше заседаний экспертных (рабочих) групп по сравнению с 2018 годом, а встреч представителей по политическим вопросам было меньше в десять раз по сравнению с прошлым годом. И даже если эксперты встречались и им удавалось договориться, даже в этом случае вопрос «зависал» и дальше обсуждения в рабочей группе дело не продвигалось, отметил министр.

Поэтому все проблемы так и остались нерешёнными.

Не помогло даже привлечение международных экспертов по вопросам импорта медикаментов и банковского взаимодействия, подчеркнул Виталий Игнатьев.

1 февраля начнётся вторая фаза «совместного украинско-молдавского пограничного и таможенного контроля на границе Украины с Приднестровьем». Последствия этого могут быть самые непредсказуемые, считает глава МИД Приднестровья. По его мнению, в зону риска попадут импорт товаров, свобода передвижения простых граждан и безопасность республики. И это на фоне того, что проблемы с импортом уже существуют и решить эти проблемы не удалось за весь год переговоров.

«А присутствие молдавских пограничников в Кучургане чревато провокациями и перегибами, они могут требовать наличия молдавских документов, оказывать психологическое давление, как это уже не раз бывало. Уже сегодня пограничники Молдовы препятствуют проезду через украинско- и румынско-молдавскую границу всем владельцам приднестровских водительских прав. Кроме того, близкое соседство правоохранительных органов Приднестровья и Молдовы вне Зоны безопасности, где оно строго регламентировано, не сулит ничего хорошего. Проблема находится в центре внимания МИД ПМР и поднимается в диалоге как с РМ, так и с Украиной и Европейским союзом. Сделаем всё от нас зависящее, чтобы мнение Приднестровья принималось в расчёт»,

– рассказал о своих опасениях Виталий Игнатьев.

В 2020 году в ОБСЕ будет председательствовать Албания, МИД которой многое сделал для признания Косово международным сообществом. В связи с этим Игнатьев отметил, что ему было бы интересно и полезно обсудить «опыт урегулирования отраслевых вопросов между Косовом и Сербией, Косовом и международным сообществом, признание косовских паспортов и номерных знаков даже в странах, официально не признающих косовскую государственность, функционирование пассажирского аэропорта имени Адема Яшари без членства Косово в ИКАО».

По его мнению, «косовский опыт может стать серьёзным аналитическим и прецедентным вкладом в будущее урегулирование отношений между Приднестровьем и Молдовой».