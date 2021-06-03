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МИД предупредил Запад о тяжелых последствиях после отключения России от SWIFT

03 июня 2021, 21:20  •  178 • Политика
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ведомстве рассказали, чем чревато введение "драноконовских мер"
Решение об отключении РФ от финансовой системы SWIFT, чем нередко угрожают России отдельные западные государства, приведет к материальным убыткам и ударом по имиджу для самой платформы. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая сегодня, 3 июня, на полях ПМЭФ.
Госслужащий напомнил, что в России проживает весьма многочисленное число пользователей указанной системы. При этом SWIFT весьма популярен в стране при совершении внутренних транзакций. Система востребована как в выплатах задолженностей, так и в приобретении товаров. Поэтому для такой "драконовской меры" потребуется весьма серьезный повод.
"Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT", – отметил представитель внешнеполитического ведомства.
Панкин также напомнил, что для этой международной финансовой системы характерно отсутствие монополии – у многих стран есть свои аналоги SWIFT.
Напомним, к SWIFT подключено порядка 11 тыс. организаций с мировым именем. В СМИ на регулярной основе появляется информация о том, что РФ могут отключить от системы в качестве одной из санкционных мер Запада. При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Европейского союза отсутствует соответствующая компетенция, так как SWIFT является частной организацией, передает РИА "Новости".
В Центробанке заявляли, комментируя угрозу, что представители SWIFT заверили российских коллег в отсутствии подобных рисков. Регулятор в крайнем случае готов перевести весь внутрироссийский финансовый трафик на отечественную систему, о чем заявляла замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова.

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