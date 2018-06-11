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МИД предупредил россиян о массовых демонстрациях во Вьетнаме

11 июня 2018, 02:54  •  69 • Политика

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о массовых демонстрациях и беспорядках во Вьетнаме. Соответствующее сообщение в воскресенье вечером распространил Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД.

"В Хошимине и провинциях Биньтхуан, Кханьхоа, Киензянг, на острове Фукуок проходят массовые демонстрации и стычки с полицией, перекрыты дороги, включая трассу между городами Нячанг и Фантхиет", - говорится в сообщении на странице центра в Twitter.

Во внешнеполитическом ведомстве рекомендуют туристам избегать мест массовых скоплений людей и планировать маршруты поездок.

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