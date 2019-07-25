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МИД предупредил о последствиях захвата Украиной российского танкера

25 июля 2019, 15:54  •  128 • Украина
В случае захвата россиян в заложники при задержании СБУ российского танкера последствия не заставят себя ждать, заявили в Министерстве иностранных дел России.
 
©Konstantin Kokoshkin / Global Look Press
 

«Если речь идёт о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права, и последствия не заставят себя ждать», — цитирует ведомство Интерфакс.

Ранее стало известно, что МИД России выясняет обстоятельства задержания российского танкера на Украине.

Как заявили на Украине, СБУ совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер за «блокирование украинских кораблей в Керченском проливе».

На судне был проведён обыск.

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