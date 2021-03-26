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МИД предупредил Борреля о последствиях громких заявлений о России

26 марта 2021, 14:20  •  195 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Риторика Брюсселя лишь провоцирует дальнейший рост напряженности, отметили в Москве
Недавнее заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля, который назвал РФ "опасным соседом" для Европы, не просто оскорбляет Россию, но и дезинформирует общественность. Соответствующее заявление сделала сегодня, 26 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, выступая на брифинге.
По словам госслужащей, Россия исторически не была никаким "агрессивным соседом". Заявление европейского коллеги явно не соответствуют действительности и носят дезинформационный характер.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ также напомнила, что такими словам Брюссель лишь провоцирует напряженность в отношениях с Москвой. Однако речь идет не только о российско-европейском взаимодействии, но и репутации Евросоюза, который, оглядываясь на свою историю, старается казаться неким лидером по производству духовных "смыслов" и ценностей.
Как пишет РИА "Новости", Боррель назвал РФ "опасным соседом", однако призвал Брюссель к сохранению каналов связи с Кремлем для урегулирования вопросов, составляющих общий интерес.
Не давно Захарова прокомментировала слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга, назвавшего Россию "агрессором", который якобы постоянно преследует цель по дестабилизации внутригосударственной обстановки в остальных странах. По мнению российской госслужащей, атлантическому блоку не помешало бы заняться собственными проблемами.
Также МИД порекомендовал для НАТО выйти из экономического кризиса, провести полноценную вакцинацию против коронавирусной инфекции и решить вопрос с соблюдением прав человека в западных странах.

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