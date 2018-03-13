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МИД потребовал от Украины обеспечить безопасность диппредставительств России на выборах

13 марта 2018, 12:54  •  76 • Украина
Москва обеспокоена намерениями украинских националистических организаций препятствовать проведению выборов президента России на территории Украины и требует от Киева «безусловного обеспечения безопасности».
 
Reuters
 

Как говорится в заявлении российского МИД, подобные угрозы грубо нарушают обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях.

Дипломаты отметили, что всё это — следствие «проводимой киевским режимом русофобской политики».

«Требуем от властей Украины безусловного обеспечения безопасности посольства России в Киеве, российских генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России», — подчёркивается в сообщении.

МИД также призвал международное сообщество оказать влияние на Украину и уберечь её руководство «от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам».

«На украинских властях лежит вся ответственность за негативные последствия любых противоправных акций в отношении российских представительств», — добавили в ведомстве.

Дипломаты пообещали пристально следить за развитием ситуации вокруг российских дипучреждений.

Ранее представители ряда украинских националистических организаций сообщили о намерении сорвать проведение на Украине выборов президента России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ФАН данные заявления. 

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