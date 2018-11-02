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МИД потребовал от Кипра прекратить нарушать права граждан России
02 ноября 2018, 20:24 • 99 • В мире
Посол Кипра был вызван в МИД для вручения ноты, так как Россия посчитала, что права граждан нашей страны нарушаются.
МИД России объявил, что послу Кипра в нашей стране вручена нота. Основанием для ее вручения послужили неоднократные нарушения прав граждан России на территории Кипра.
Соответствующая нота была сегодня вручена послу Кипра в России Леонидасу Маркидису. МИД протестует в связи с тем, что нарушаются права граждан РФ, которые пытаются пересекать кипрскую границу.
Об этом рассказали в пресс-службе МИД РФ.
«Его внимание было привлечено к участившимся случаям нарушения прав российских граждан при пересечении ими границы Республики Кипр, и вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появилась информация, что в аэропорту Ларнаки была задержана, а затем депортирована за попытку попасть на территорию Северного Кипра гражданка России.
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