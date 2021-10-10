Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Владимир Путин. Послание Табаки
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне ...
"Какой 2050 год?!": Политик назвал четыре страны, на которые разделитс...
Вопрос Соловьёва поставил американского журналиста в тупик: "Что случилось ...
Главная / Политика

МИД поставил ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США: Захарова озвучила выбор

10 октября 2021, 00:15  •  126 • Политика
МИД России поставил американскому посольству ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США. Мария Захарова озвучила выбор западных дипломатов: сотрудников дипмиссии вышлют из страны.
Спикер МИД России Мария Захарова рассказала каналу "Соловьёв LIVE" на YouTube о судьбе троих сотрудников американского посольства в Москве, которые были заподозрены в краже.
Напомним, 8 октября руководитель пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин передал, что к правоохранителям обратились с заявлением о пропаже рюкзака в одном из ресторанов. Материальный урон, который понёс потерпевший, был оценён в 15 тысяч рублей.
Позже стало известно, что под подозрение попали три работника посольства Соединённых Штатов 21-26 лет, которые служат в корпусе морской пехоты.
В ситуацию вмешался МИД. Он предложил американским дипломатам лишить возможных преступников статуса неприкосновенности, чтобы они могли понести наказание, если их вина будет доказана, или как можно быстрее выслать их из страны.
В посольстве США, судя по всему, предпочли второе, пояснила спикер русского внешнеполитического ведомства. При этом вещи хозяину так и не отдали, добавила она:
Видимо, что-то их там в рюкзаке заинтересовало.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





126
Источник
Похожие новости
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем ответе России"
09 октября 2021, 20:45
ПАСЕ и ЕС призвали к отмене смертной казни. Сенатор парировал неудобными вопросами
09 октября 2021, 19:00
"Талибан"* и США заключили мир? В Афганистане рассказали об обещании Вашингтона
09 октября 2021, 22:30
Себастьян Курц объявил об отставке. Названа причина
09 октября 2021, 22:30
Экс-генпрокурор признался в попытке привлечь к ответственности Чубайса: "Прошёл по грани"
09 октября 2021, 22:30
Новая оговорка Байдена: "Как в США выглядит вариант "я сейчас в Кремль позвоню"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2021, 20:45
Украина и Турция готовят "удар по Путину": Кулеба заявил о "лучшем отв...
09 октября 2021, 20:45
ПАСЕ и ЕС призвали к отмене смертной казни. Сенатор парировал неудобными вопросами
09 октября 2021, 22:30
Себастьян Курц объявил об отставке. Названа причина
09 октября 2021, 20:10
Флешмоб «только не русский» запустили к переписи населения РФ (Анна Сочина)
09 октября 2021, 22:30
Экс-генпрокурор признался в попытке привлечь к ответственности Чубайса: "Прошёл ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 октября 2021, 18:40
В Кремле ответили на просьбу Вучича о помощи по газу
06 октября 2021, 07:00
"Дело Навального" обернулось против США. Россия выставила требование
06 октября 2021, 11:05
Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал
07 октября 2021, 02:15
Владимир Путин. Послание Табаки
06 октября 2021, 05:50
«Мадьяров на ножи!», «Прочь с Украины!»: закарпатским венграм посыпались угрозы
04 октября 2021, 15:20
Встреча Путина и Зеленского: Что утаивает Украина?
03 октября 2021, 16:35
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.