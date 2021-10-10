МИД поставил ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США: Захарова озвучила выбор

МИД России поставил американскому посольству ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США. Мария Захарова озвучила выбор западных дипломатов: сотрудников дипмиссии вышлют из страны.

Спикер МИД России Мария Захарова рассказала каналу "Соловьёв LIVE" на YouTube о судьбе троих сотрудников американского посольства в Москве, которые были заподозрены в краже.

Напомним, 8 октября руководитель пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин передал, что к правоохранителям обратились с заявлением о пропаже рюкзака в одном из ресторанов. Материальный урон, который понёс потерпевший, был оценён в 15 тысяч рублей.

Позже стало известно, что под подозрение попали три работника посольства Соединённых Штатов 21-26 лет, которые служат в корпусе морской пехоты.

В ситуацию вмешался МИД. Он предложил американским дипломатам лишить возможных преступников статуса неприкосновенности, чтобы они могли понести наказание, если их вина будет доказана, или как можно быстрее выслать их из страны.

В посольстве США, судя по всему, предпочли второе, пояснила спикер русского внешнеполитического ведомства. При этом вещи хозяину так и не отдали, добавила она: