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МИД поставил ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США: Захарова озвучила выбор
10 октября 2021, 00:15 • 126 • Политика
МИД России поставил американскому посольству ультиматум из-за подозреваемых в краже в Москве военных США. Мария Захарова озвучила выбор западных дипломатов: сотрудников дипмиссии вышлют из страны.
Спикер МИД России Мария Захарова рассказала каналу "Соловьёв LIVE" на YouTube о судьбе троих сотрудников американского посольства в Москве, которые были заподозрены в краже.
Напомним, 8 октября руководитель пресс-службы главного управления МВД по Москве Владимир Васенин передал, что к правоохранителям обратились с заявлением о пропаже рюкзака в одном из ресторанов. Материальный урон, который понёс потерпевший, был оценён в 15 тысяч рублей.
Позже стало известно, что под подозрение попали три работника посольства Соединённых Штатов 21-26 лет, которые служат в корпусе морской пехоты.
В ситуацию вмешался МИД. Он предложил американским дипломатам лишить возможных преступников статуса неприкосновенности, чтобы они могли понести наказание, если их вина будет доказана, или как можно быстрее выслать их из страны.
В посольстве США, судя по всему, предпочли второе, пояснила спикер русского внешнеполитического ведомства. При этом вещи хозяину так и не отдали, добавила она:
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