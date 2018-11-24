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МИД Португалии осудил ситуацию с Вышинским на Украине

24 ноября 2018, 15:24  •  62 • Украина
Глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва прокомментировал ситуацию с арестом руководителя РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.
 
РИА Новости
 

«Португалия критикует и осуждает любые акты, которые используются для ареста людей из-за своих политических взглядов, поэтому мы осуждаем всё это, будь это в европейской или какой-то другой стране. Мы осуждаем любой акт такого рода», — заявил он на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. 

Таким образом он ответил на просьбу RT прокомментировать арест Вышинского на Украине, которому продлили срок содержания под стражей.

Ранее Вышинский заявил, что его задержание было спланировано и организовано на уровне высшего политического руководства Украины.

1 ноября Херсонский городской суд продлил арест Вышинскому до 28 декабря. Позднее в ОБСЕ призвали Киев освободить журналиста. 

RT вёл прямую трансляцию. 

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