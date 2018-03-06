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МИД Польши раскритиковал статью Климкина об отношениях Варшавы и Киева
06 марта 2018, 02:09 • 168 • Украина
В Министерстве иностранных дел Польши раскритиковали статью главы украинского МИД Павла Климкина об отношениях двух стран.
Павел Климкин globallookpress.com © Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com
Замглавы польского внешнеполитического ведомства Бартош Цихоцкий заявил «Польскому радио», что слова Климкина не соответствуют действительности.
«Есть проблема абсолютного несоответствия слов украинской стороны действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнёру», — рассказал он.
Также, комментируя статью Климкина, Цихоцкий указал на исторические неточности, допущенные, по его мнению, главой украинского МИД.
«Здесь мы достигаем определённого уровня исторической неграмотности», — добавил дипломат.
Отмечается, что в опубликованном в газете Rzeczpospolita материале Климкин, в частности, напоминает о «преступлениях Польши» против украинского народа.
В Польше с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии».
Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал в беседе с НСН данный документ.
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