МИД Польши раскритиковал статью Климкина об отношениях Варшавы и Киева

В Министерстве иностранных дел Польши раскритиковали статью главы украинского МИД Павла Климкина об отношениях двух стран.

Замглавы польского внешнеполитического ведомства Бартош Цихоцкий заявил «Польскому радио», что слова Климкина не соответствуют действительности.

«Есть проблема абсолютного несоответствия слов украинской стороны действительности, и существует проблема отсутствия доверия к украинскому партнёру», — рассказал он.

Также, комментируя статью Климкина, Цихоцкий указал на исторические неточности, допущенные, по его мнению, главой украинского МИД.

«Здесь мы достигаем определённого уровня исторической неграмотности», — добавил дипломат.

Отмечается, что в опубликованном в газете Rzeczpospolita материале Климкин, в частности, напоминает о «преступлениях Польши» против украинского народа.

В Польше с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии».

Украинский политолог Олег Соскин прокомментировал в беседе с НСН данный документ.