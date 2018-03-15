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МИД Польши призвал найти устроивших взрыв возле мемориала во Львове

15 марта 2018, 13:39  •  74 • Украина
Министерство иностранных дел Польши призвало украинские власти найти лиц, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом сообщается на сайте польского МИД.
 
Facebook © Igor Zinkevych
 

В ведомстве заявили, что осуждают действия лиц, ответственных за этот акт, и ожидают, что действия компетентных украинских служб приведут к быстрому выяснению обстоятельств инцидента, выявлению и наказанию виновных. 

«Мы надеемся, что украинские власти, которые осудили этот инцидент, обеспечат адекватную защиту польских мест памяти жертв войны и политических репрессий», — заявили в МИД. 

Также во внешнеполитическом ведомстве Польши заявили, что на всей территории Украины рекомендуется «соблюдать особую осторожность из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в общественных местах».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что осуждает взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове.

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