МИД Польши призвал найти устроивших взрыв возле мемориала во Львове

Министерство иностранных дел Польши призвало украинские власти найти лиц, причастных ко взрыву возле польского Мемориала орлят во Львове. Об этом сообщается на сайте польского МИД.

В ведомстве заявили, что осуждают действия лиц, ответственных за этот акт, и ожидают, что действия компетентных украинских служб приведут к быстрому выяснению обстоятельств инцидента, выявлению и наказанию виновных.

«Мы надеемся, что украинские власти, которые осудили этот инцидент, обеспечат адекватную защиту польских мест памяти жертв войны и политических репрессий», — заявили в МИД.

Также во внешнеполитическом ведомстве Польши заявили, что на всей территории Украины рекомендуется «соблюдать особую осторожность из-за непредсказуемой ситуации в сфере безопасности в общественных местах».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что осуждает взрыв возле польского Мемориала орлят во Львове.