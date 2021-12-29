МИД ПМР: Кишинёв думает о реванше

Молдавия обостряет отношения с Приднестровьем

Переговоры между Тирасполем и Кишинёвом саботируются молдавской стороной. И не просто саботируются – Кишинёв делает всё возможное, чтобы отношения между Молдавией и Приднестровьем максимально обострить. Так, спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил, что никаких переговоров не будет до тех пор, пока на территории Приднестровья присутствуют российские миротворцы.

«Он заранее сводит на нет возможность молдавско-приднестровских переговоров в момент «военной тревоги» всемирного масштаба, чреватой войной между Россией и НАТО. Говоря, что до вывода российских войск диалог невозможен, да и беседовать можно только об унитарной Молдове (а именно так говорили и националисты Молдовы образца 1990 – 1992 годов), спикер словно бы даёт понять: нам разговаривать не о чем»,

– прокомментировал заявление спикера приднестровский политолог Андрей Сафонов.

При таком отношении к переговорному процессу вряд ли получится конструктивный диалог, считает глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

По его словам вот уже два года Тирасполь вместе с международными партнёрами призывают Кишинёв провести заседание Постоянного совещания в формате «5+2». Но как его провести, если в Кишинёве нет даже политического представителя, который имеет права проводить переговоры? На данный момент политического представителя для переговоров в Молдавии нет, напомнил глава МИД ПМР.

В то же время Кишинёв усиливает давление на Приднестровье, не прекращая транспортную и банковскую блокаду, при этом уверяя «западных кураторов» в том, что в переговорном процессе всё идёт нормально.

«Продолжение такой внешней политики, когда закрываются глаза на реальную картину, очень опасно, потому что оно провоцирует молдавскую сторону и дальше игнорировать переговорные механизмы и методы и дальше усиливать меры давления на Приднестровье. Это недопустимо и контрпродуктивно»,

– подчеркнул Виталий Игнатьев в интервью Первому Приднестровскому телеканалу.

Кроме того, Молдавия постоянно усиливает военное сотрудничество с Вашингтоном, а в Зоне безопасности участились провокации, в последнее время – даже с участием иностранных военных. Всё это, несомненно, свидетельствует об одном – в Кишинёве определённые силы рассматривают идею реванша, уверен Игнатьев. Об этом говорит и объявление 2022 года в Молдове «годом комбатантов».

«Конфликт находится в той фазе, в которой возможны различные сценарии. Сценарий нормализации – это желательный вариант развития событий, но возможен и сценарий эскалации, усугубления отношений. Я не исключаю и возможность провокаций силового характера с молдавской стороны»,

– отметил министр иностранных дел Приднестровской Республики.